Coronavirus, le precauzioni delle Parrocchie di Giovinazzo

La fede ai tempi del Coronavirus.In ottemperanza alle norme governative, anche la Chiesa cattolica si è adeguata nei giorni scorsi alle minime norme di sicurezza per non permettere il propagarsi del contagio. In ossequio alle disposizioni arrivate danei giorni scorsi, da questa domenica laha previsto da ieri alcune norme di buon senso per l'accesso dei fedeli e lo svolgimento in totale sicurezza delle funzioni.I banchi sono stati allontanati e posti anche lungo le navate laterali in numero maggiore e dalla pagina Facebook della Parrocchia fanno sapere che ci si potrà sedere (è un invito, ma andrebbe seguito) in non più di tre persone per banco.Acquasantiere svuotate durante le funzioni in tutte le chiese giovinazzesi e segno della Pace abolito per il periodo che servirà a far passare questo momento davvero nefasto per il Paese. L'invito nelle parrocchie di Giovinazzo è a non accalcarsi ed a prendere l'eucarestia in mano e non portare la bocca a contatto con le mani dei celebranti. Aproprio per evitare messe affollate, è stata inserita una celebrazione eucaristica in più, alle ore 17.00. Il consiglio è di far andare in chiesa al mattino i bimbi delle scuole primarie (alle 10.30) e i ragazzini più grandi al pomeriggio.