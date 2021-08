Coronavirus, 6 morti e 100 positivi in meno in Puglia nelle ultime ore

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 6 morti per Covid-19, dato cumulativo del fine settimana trascorso. Dall'inizio dell'epidemia sono purtroppo 6712 i deceduti in regione per il Sars CoV2, circa 2300 nell'Area Metropolitana di Bari.Sin qui le cattive notizie.Fortunatamente nelle ultime 24 ore il numero degli attualmente positivi è sceso a 4601 (-100) e 4348 tra questi si stanno curando a casa senza sintomatologia severa. In ospedale ci sono 253 pazienti ricoverati (-22) e 17 sono in terapia intensiva (-7).L'ultimo bollettino regionale racconta di 220 contagi emersi dall'analisi di 13.508 tamponi, pari all'1,62% del campione totale, altro dato confortante ed in discesa. Questo il riepilogo delle ultime ore e da inizio pandemia:65 Provincia di Lecce39 Provincia Bat37 Area Metropolitana di Bari25 Provincia di Taranto25 Provincia di Brindisi20 Provincia di Foggia2 casi di residenti fuori regione7 casi di provincia di residenza non nota97310 Area Metropolitana di Bari46491 Provincia di Foggia40376 Provincia di Taranto29669 Provincia di Lecce27425 Provincia Bat20872 Provincia di Brindisi955 residenti fuori regione456 di provincia di residenza non notaI contagiati da inizio emergenza sanitaria sono stati in Puglia 263.554 e 252.241 pazienti sono guariti (314 nelle ultime ore).Il dato di Giovinazzo non è aggiornato dal 15 agosto.