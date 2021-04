Coronavirus, 48 morti nelle ultime ore in Puglia

La situazione in Puglia



Il dato di Giovinazzo aggiornato

Sono 48 le vittime per Covid-19 registrate in Puglia nelle ultime 24 ore: 18 nel barese, 10 in Capitanata, 8 nel Basso Salento, 6 nel brindisino, 5 nel tarantino e 1 nella Bat. Il totale dei decessi è salito quindi 5800 vittime, 2047 delle quali vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari. Questo il triste riepilogo delle morti suddivise per provincia di provenienza:2047 Area Metropolitana di Bari1384 Provincia di Foggia857 Provincia di Taranto617 Provincia Bat515 Provincia di Lecce330 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaNella nostra regione sono attualmente positivi al Sars CoV2 48643 pugliesi (18 in meno rispetto a martedì) e 46.727 sono coloro i quali si stanno curando a casa. Diminuisce anche il numero dei ricoverati: sono 1916, ben 37 in meno rispetto al dato fornito il 27 aprile.Aumenta il numero dei guariti invece, 177.547 pazienti che hanno superato il virus, 1252 nelle ultime ore.Ieri sono stati registrati però altri 1282 contagi su 12.733 tamponi processati (pari al 10,06%). Una percentuale nuovamente in aumento e che induce a non allentare le misure di contrasto alla diffusione del contagio.A Giovinazzo si sono ammalate da inizio pandemia 1158 persone e 1039 sono i guariti. Le vittime sono state 16 ufficialmente e le persone attualmente positive sul territorio comunale sono 103.