Coronavirus, 20 morti e 319 guariti nella domenica pugliese

I nuovi dati

La situazione a Giovinazzo

La domenica pugliese ha purtroppo fatto registrare 20 nuove vittime per Covid-19, 4 delle quali risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, 13 nella Bat, 2 nel brindisino, 1 in provincia di Taranto. Il computo dei morti per Coronavirus nella nostra regione è salito così a 6389, nel barese sono state 2222.Nella nostra regione sono stati effettuati nelle ultime ore 6377 tamponi 274 dei quali (pari al 4.29%) hanno fatto emergere nuovi casi.In Puglia ci sono attualmente 32.729 positivi (-65) e 31.796 si stanno curando a casa con pochi sintomi. In ospedale restano 933 pazienti, 98 dei quali in terapia intensiva.I guariti sono stati 319 nelle ultime 24 ore, col totale da inizio pandemia salito a 209.640.A Giovinazzo ci sono 51 positivi al virus, 17 sono state le vittime su 1221 contagiati. I guariti sono 1153.