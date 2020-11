Coronavirus: 134 positivi a Giovinazzo. Ieri in Puglia 1456 nuovi casi e 506 guariti

I CONTAGI NELLE ULTIME 24 ORE SUDDIVISI PER PROVINCIA

IL DATO GIOVINAZZESE

16 DECESSI IN PUGLIA NELLE ULTIME 24 ORE

I GUARITI

IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato al pomeriggio di venerdì 20 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 702823 test, dai quali sono emersi complessivamente 40803 casi di positività (il 5.8% del campione totale).I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 10102, 1456 dei quali (pari al 14.41%) hanno avuto riscontro positivo.478 Area Metropolitana di Bari405 Provincia di Foggia187 Provincia Bat175 Provincia di Lecce115 Provincia di Taranto91 Provincia di Brindisi10 residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiNella pomeriggio di ieri, 20 novembre, il Sindaco Tommaso Depalma ha reso noto che gli attualmente positivi a Giovinazzo sono saliti a 134 (20 in più). Difficile la ricognizione dei guariti, ma da inizio seconda ondata, secondo dati ufficiosi, dovrebbero essere una cinquantina (a cui sommare i 10 pazienti che si sono messi il virus alle spalle nella prima fase pandemica). Purtroppo ci sono vittime anche in questa fase ed il totale dei decessi in città è di 3 persone.Sono stati purtroppo registrati 16 decessi nelle ultime ore: 7 nel foggiano, 4 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel tarantino, 1 nel brindisino, 1 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1129.Da inizio pandemia sono guarite dal virus ben 10240 pazienti, ben 506 nelle ultime ore. Un dato incoraggiante.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 29434, il 5.5% dei quali è ricoverato in ospedale (1610, 86 in più rispetto a giovedì) mentre il 94.5% (27824 persone) è in isolamento domiciliare.202 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 513 posti di questo tipo (compresa la terapia semi-intensiva) disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una occupazione dei posti letto pari al 40.54%, ben oltre la soglia percentuale considerata rischiosa per la saturazione del servizio sanitario.