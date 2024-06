"Conversazioni dal mare", il bilancio di Sollecito e Piscitelli

, organizzato da Artemia Eventi, ha rappresentato per la nostra comunità una iniziativa di altissimo spessore, molto apprezzata: sono stati tre giorni fantastici! Mi state scrivendo in tanti esprimendomi felicità, volontà di ripetere un evento così coinvolgente, orgoglio identitario. Non posso che rallegrarmi e non posso che adoperarmi con Cristina Piscitelli e tutta l'amministrazione comunale per continuare su questa strada insieme all'aiuto di tanti che si spendono per la cultura e la promozione della lettura a Giovinazzo. Abbiamo coltivato ragionamento critico, allenato la nostra capacità di attenzione e ascolto, elevato i nostri pensieri: il nostro mare ha cullato e accarezzato questi momenti, l'estate è iniziata nel migliore dei modi!».Parole del sindacodopo la nona edizione di "Conversazioni dal mare", quest'anno per la prima volta in Cala Porto. Un entusiasmo palpabile anche in tanti cittadini comuni e finanche in rappresentanti delle opposizioni, contenti di questo "flusso" di cultura giunta a Giovinazzo attraverso una rassegna che aveva inorgoglito in passato la vicina Molfetta.C'è dunque un'altra offerta possibile per cornici così belle come Cala Porto, oltre a quelle più di massa, forse più adatte solo ad una fascia anagrafica. Contenta del risultato ottenuto anche l'assessora alla Cultura,, motore per portare la rassegna ai piedi del "Tamburo": «Una tre giorni speciale cona Giovinazzo! - ha scritto sui suoi profili social - Grazie agli organizzatori di Artemia Eventi, alla partecipazione sentita di tanti e agli ospiti importanti che ci hanno dato emozioni, consapevolezza e grande voglia di leggere! Un risultato per nulla scontato, che dà senso al tanto lavoro quotidiano. Grazie di cuore e tutti», è stata la sua conclusione.