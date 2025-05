Conversazioni dal Mare 2025 presente al Salone del Libro di Torino

Saranno presentate venerdì 16 maggio 2025, nel corso del Salone Internazionale del Libro di Torino, le novità dell'edizione 2025 di, il festival letterario ideato e promosso da Artemia, che torna anche quest'anno in due tappe: al porto di Giovinazzo nei giorni 20-21-22 giugno e a Mattinatanei giorni 11 e 12 luglio.L'evento si terrà alle ore 12.30 all'interno del padiglione della Regione Puglia (J 118-K 117, PAD. 2) e vedrà la partecipazione di Giulia Murolo, responsabile del coordinamento editoriale di Conversazioni dal Mare, esponenti dell'amministrazione comunale di Giovinazzo, il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia e l'assessore alla cultura del Comune di Mattinata, Paolo Valente.«Il libro è un atto di resistenza, un gesto di cura verso sé stessi e verso il mondo. Con Conversazioni dal Mare, Artemia porta in Puglia una rassegna che attraversa i generi, le generazioni e i luoghi, costruendo una rete viva e autentica tra lettori, scrittori e comunità. Il nostro festival vuole essere uno spazio di pensiero, un luogo di ascolto e riflessione, in cui la letteratura si fa strumento di partecipazione e consapevolezza», commenta Giulia Murolo, coordinatrice editoriale di Conversazioni dal Mare.La presenza del festival al Salone del Libro rappresenta un momento significativo per la rassegna, che si conferma non solo un contaminatore culturale, ma anche come uno dei grandi festival di attualità e letteratura del Sud Italia. Con il mare come filo conduttore simbolico e reale, Conversazioni dal Mare rafforza nel 2025 il ponte intellettuale tra le due comunità costiere di Giovinazzo e Mattinata, promuovendo il dialogo interculturale e attivando nuovi processi di appartenenza tra città e territori.«Conversazioni dal Mare rappresenta una delle tante eccellenze culturali che nascono nei territori e diventano patrimonio condiviso. Festival come questo sono motori di sviluppo culturale, sociale ed economico. La Regione Puglia crede profondamente nel valore di queste esperienze, perché mettono in circolo idee, storie e persone, rafforzando l'identità e l'attrattività della nostra terra», il commento a sostegno del festival da parte dell'assessora regionale pugliese alla cultura Viviana Matrangola.Il primo appuntamento di Conversazioni dal mare, fuori programma, si terrà proprio al Salone del libro di Torino: il 18 maggio alle ore 12 Maurizio Landini presenterà "Un'altra storia" ediz. Piemme e dialogherà con Paola Natalicchio.