Continuano i controlli sulle strade giovinazzesi durante il fine settimana da parte deicon il supporto dellae dei militari della. E nel corso di questo weekend si sono è registrato un nuovo cospicuo numero di patenti ritirate per esser poi sospese.Sabato sera è stato svolto un altro servizio coordinato, finalizzato proprio al contrasto dell'uso delle sostanze alcoliche. I controlli effettuati sul lungomare Marina Italiana, luogo di movida, che richiama giovani non solo del luogo, ma di tutta l'area a nord di Bari, con un maxi posto di controllo sull'arteria che dal lungomare di Ponente conduce in via Molfetta, si sono concentrati soprattutto sull'uso di alcol. E in, tutti giovani, sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica., trovati, dopo essersi sottoposti al test con l'etilometro, con un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge, è stata ritirata la patente per essere poi sospesa, mentre. Non solo contrasto all'uso di alcol, ma anche all'assunzione di droga. I militari hanno svolto anche perquisizioni che hanno consentito di rinvenire dosi disono state segnalate allaper uso personale di stupefacenti.Complessivamente, nell'ambito dell'attività svolta e diretta sul campo dal maresciallo capo, sono stati controllati(i ragazzi, in particolare, che hanno invaso i locali di Ponente, epicentro della movida, nda) ed elevate oltreper diverse violazioni tra le quali il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso del telefono cellulare alla guida e la velocità non commisurata alle condizioni del traffico.Le finalità del controllo di sensibilizzare i giovani sul fenomeno e gli sforzi messi in campo lentamente stanno producendo dei frutti. Con grande soddisfazione dei militari operanti, diversi sono stati i giovani che prima di mettersi al volante, a piedi, hanno avvicinato i carabinieri ed hanno chiesto spontaneamente di sottoporsi all'alcoltest, in modo da capire se quanto bevuto fosse già eccessivo.Una risposta intelligente quindi da parte dei giovani della movida giovinazzese. L'invito dei Carabinieri è sempre quello di non mettersi al volante dopo aver bevuto o assunto stupefacenti, ciò a salvaguardia della propria incolumità e degli altri utenti della strada.