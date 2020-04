Contributi alle famiglie e didattica a distanza, Sollecito e Natalicchio si confrontano in diretta su GiovinazzoViva

Un confronto che si preannuncia interessante, serrato e leale, come già anticipatovi ieri.L'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative,, ed il Consigliere comunale, uomo di punta del Partito Democratico giovinazzese, preside ed ex sindaco, si confronteranno su tematiche di grande importanza in questo periodo di crisi sanitaria ed economica.In diretta sul portale e sulla pagina Facebook di, ancora l'opportunitàai nostri ospiti, che affronteranno argomenti quali i contributi alle famiglie indigenti, le politiche a favore delle fasce deboli ed il futuro prossimo della scuola italiana, tra esigenza di terminare l'anno scolastico e le molteplici difficoltà che la didattica a distanza sta proponendo a docenti, studenti e famiglie.rappresentano due autorevolissimi interlocutori per la stampa cittadina su questi temi, un amministratore ed uno dei leader delle opposizioni, ma soprattutto due uomini di cultura che ben conoscono la macchina comunale. E quello di stasera si preannuncia come un dibattito intrigante per alcuni versi e che fornirà senza dubbio spunti interessanti.Sulla nostra pagina e sul portale di GiovinazzoViva si comincia questa sera. Moderano per via telematica i giornalisti