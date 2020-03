Contenimento coronavirus, cambia la consegna a domicilio dei farmaci

A seguito della riunione del) per gestire l'emergenza sanitaria epidemiologica in corso, al fine di contenere ulteriormente il contagio Covid-19, da oggi 27 marzo 2020 sono sospese le consegne a domicilio dei farmaci da parte di tutte le farmacie di Giovinazzo.Per anziani, persone con patologie e/o non autosufficienti la consegna a domicilio avverrà medianti gli operatori delin collaborazione con medici di base e farmacie.L'unico numero da chiamare per la consegna a domicilio dei farmaci a cura delè il seguente, premere in seguito il tasto 0.«In questa fase dell'emergenza dobbiamo cominciare a centralizzare le consegne per non esporre tutte le farmacie a contatti o e eventuali contagi che potrebbero comportare la chiusura delle farmacie stesse - dichiara il sindaco-. Si sta lavorando per ridurre al minimo i disagi per gli assistiti grazie alla disponibilità dei medici di base e delle farmacie ma soprattutto grazie anche all'operatività del Sermolfetta, braccio operativo delle istituzioni per la gestione dell'emergenza in corso. La professionalità degli operatori del SerMolfetta ci consente di operare con le consegne a domicilio in tutta sicurezza e affidabilità».