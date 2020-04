Conte proroga le misure restrittive al 3 maggio ed attacca Salvini e Meloni

SITUAZIONE CON L'UE E LA STOCCATA ALLE OPPOSIZIONI

Le misure restrittive di distanziamento sociale resteranno in vigore in tutta ItaliaÈ quanto confermato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri,. Impossibile, per il Premier, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, riaprire a tutte le attività produttive, con alcune eccezioni che ritorneranno in attività da martedì 14 aprile. Si tratta dei. Riapertura confermata solo per silvicoltura (taglio e produzione del legname combustibile) ed attività forestali.- ha detto -«Siamo già al lavoro - ha quindi detto Conte - con le parti sociali per rendere pronti i luoghi di lavoro quando saranno riaperti».Il Presidente del Consiglio ha quindi annunciato di aver firmato il decreto per l'istituzione di un Comitato di esperti che affiancherà il Comitato Tecnico Scientifico nella fase 2. A presiederlo ci saràConte ha poi spostato il discorso sulle decisioni dell'Eurogruppo di ieri, 9 aprile. Per Conte il Ministro Roberto Gualtieri ha fatto un ottimo lavoro ma non basta. «La principale battaglia che l'Italia deve condurre - ha ribadito - è quello di un fondo europeo che abbia una potenza di fuoco proporzionata alle esigenze di una economia di guerra».. Ha quindi direttamente attaccato Matteo Salvini, leader della Lega, e Giorgia Meloni, omologa di Fratelli d'Italia, sostenendo che hanno mentito nelle scorse ore quando hanno sostenuto che il MES fosse stato attivato la scorsa notte.«Esiste dal 2012 - ha ribadito il Premier - e mi piace dirlo guardando in faccia il Paese. Questo Governo non lavora con il favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Abbiamo bisogno di unità ed avevo chiesto alle opposizioni di collaborare. Quelle falsità, in questa fase di un negoziato difficilissimo,Se quella del MES è considerata una trappola per l'Italia, bisogna assumersi le responsabilità. Io non c'ero e c'è chi all'epoca era Ministro. Dobbiamo far capire qual è il nostro progetto ad altri 26 Paesi. Se il dibattito continua in questi termini, rischia di indebolirci».Il Presidente del Consiglio ha quindi sottolineato che la proposta italianaed ha poi aggiunto che