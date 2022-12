Contagi Covid, Giovinazzo torna sopra la media metropolitana

Giovinazzo è sopra la media metropolitana per contagi da Covid-19.Lo attesta il settimanale report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari che racconta di 43 nuovi casi emersi in città tra il 5 e l'11 dicembre scorsi. Il tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti è così salito a 220,2 casi, leggermente superiore a quello dell'ex provincia barese attestatosi sui 219 contagi, frutto di 2.694 nuove infezioni rintracciate nei 41 comuni che compongono l'area metropolitana del capoluogo regionale.Nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre i contagi da Covid-19 a Giovinazzo erano state 39 (-4).Da inizio pandemia sono oltre 9mila i giovinazzesi contagiatisi, 17 le vittime.Questa l'analisi dell'ASL Bari su scala metropolitana: «Rallenta la risalita delle nuove positività al virus Sars Cov 2. Dopo il più 9,2% della scorsa settimana, l'ultimo monitoraggio segnala una lieve crescita, pari al 2,4%, del tasso d'incidenza settimanale, che si attesta a quota 219 casi ogni 100mila abitanti (2.694 nuove positività rilevate). Riprende vigore anche la campagna vaccinale contro il Covid19. In sette giorni sono state somministrate 5.266 dosi, con un incremento del 13% rispetto al periodo precedente. A vaccinarsi sono maggiormente le fasce di popolazione interessate alla quarta dose (4.381), che da sole rappresentano l'83% dei vaccini erogati, seguite da quinte (438) e terze dosi (420). La campagna raggiunge un livello totale di 3 milioni 166.969 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.768 prime dosi, 1 milione e 88.620 seconde, 838.213 terze, 113.470 quarte e 2.898 quinte dosi. La copertura vaccinale con tre dosi, nella popolazione a partire dai dodici anni, è attestata all'80,6%, mentre sale di un punto percentuale (31,3%) quella con quattro dosi riguardante i residenti da 60 anni in poi. Gli ultraottantenni, in particolare, sono i più vaccinati con quattro dosi (46%), seguiti da 70-79enni (33,2%) e 60-69enni (21,5%) La ASL Bari continua ad offrire alla popolazione un'ampia possibilità di protezione, grazie ai 5 Hub e 17 Uffici Sisp disponibili, garantendo la vaccinazione sia contro il Covid sia per l'influenza di stagione, eseguibile anche nella stessa seduta vaccinale oppure, in alternativa, dal proprio medico di Medicina generale».