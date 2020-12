Consistenti piogge previste in serata a Giovinazzo

DOMENICA 20 DICEMBRE

In questa ultima domenica prima delle festività natalizie, su Giovinazzo arriverà il maltempo, che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella seconda parte di giornata.Al mattino cielo coperto ed umidità elevata, con ventilazione moderata di Scirocco e temperature sopra la media. All'ora di pranzo ci sarannoIl mare risulterà calmo.con nuvole che andranno stratificandosi per via delle correnti che inizieranno a spirare da nord-est.sono previste dopo il tramonto fino a sera e proseguiranno per tutta la notte, accompagnate dal vento di Traversone. Umidità al 97%. Minime notturne suiLunedì ancora temporali e poi schiarite solo in fascia serale.SOLE - Sorge: 7:13, Tramonta: 16:25LUNA - Leva: 11:40, Cala: 22:39 - Luna crescente