Sostegno alle associazioni sportive di Giovinazzo: Gaetano Illuzzi scrive agli amministratori

Un allarme lanciato, si spera, non nel vuoto. Il tentativo di chiedere aiuto in un momento storico in cui si pensa a tante categorie, ma forse poco alle piccole, ma importantissime per il tessuto sociale, associazioni sportive cittadine. Giovinazzo è storicamente patria di sport considerati "minori", ma che invece hanno dato le più grandi soddisfazioni nei decenni.In questo periodo hanno bisogno di un sostegno concreto ed il Presidente della, ha scritto una lettera aperta al Sindaco Tommaso Depalma ed all'Assessore al ramo, Gaetano Depalo. Una lettera schietta che vi proponiamo nella sua interezza.«Con la presente il sottoscritto Dott.Presidente Pro Tempore della, intende sottoporre all'attenzione delle SVI la gravosa situazione in cui versano le Associazioni Sportive dilettantistiche del Comune di Giovinazzo.Nello specifico, come ben sapete, le disposizioni ministeriali in merito alle misure di prevenzione della diffusione Covid19 hanno ridotto o, nella maggior parte dei casi, fermato del tutto le attività svolte dalle associazioni sportive comunali. Diverse Associazioni si sono trovate a dover affrontare le spese relative al pagamento dell'affitto o alle rate del mutuo di acquisto della struttura, come anche le tasse relative allo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo riunito la Consulta nel mese di ottobre 2020, estesa poi a tutte le associazioni sportive comunali che siamo riusciti a contattare (dal momento che nonostante una PEC inviata dal sottoscritto al comune in data 23/10/20, non abbiamo mai avuto a disposizione l'elenco dei contatti di tutte le associazioni sportive iscritte all'albo,a tale PEC).Da tali riunioniAbbiamo notato che l'Amministrazione ha adottato una serie di misure di aiuto nei confronti delle attività commerciali, mentre le associazioni sportive sono state "dimenticate" perché non "autorizzabili a ricevere contributi". A tal proposito abbiamo svolto una ricerca online, dalla quale è emerso che diversi comuni (ad Es. Bari, Bitonto, Valenzano) hanno adottato o stanno adottando misure economiche tali da rappresentare un reale aiuto nei confronti delle Associazioni Sportive del territorio. Addirittura esistono casi di amministrazioni che hanno già chiuso le procedure e stilato le graduatorie per accedere agli aiuti.Siamo consapevoli che il momento è di reale difficoltà per tutti, ma come Presidente della Consulta, non posso che chiedere a gran vocea favore di tutte le Associazioni Sportive Comunali.Caro Sindaco, Caro Assessore,Fiducioso in un Vostro riscontro positivo, colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto».Giovinazzo, 29/11/2020Dott. Gaetano Illuzzi