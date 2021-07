16 foto Conferimento illecito di rifiuti, controlli e multe salate a Giovinazzo

Controlli serrati, da parte della, sull'errato conferimento dei rifiuti degli utenti privati, ma soprattutto delle attività commerciali: da ieri, infatti, sul lungomare Esercito Italiano e Marina Militare, sono state intensificate le attività di verifica a tutela dell'igiene, del decoro urbano e degli spazi pubblici.Sono infatti, stando a quanto riferito dal comandante del corpo giovinazzese, il maggiore, le attività commerciali su entrambi i lungomari finite nel mirino dei serrati controlli degli agenti del. Di queste, in(dati che dimostrano una estesa violazione delle regole) sono stati rilevati illeciti amministrativi, comportamenti in violazione delle norme in tema di rifiuti e violazioni rispetto a quanto previsto dalla legge in materia di conferimento.Le sanzioni applicate vanno daad un massimo di. Inoltre, il personale dista effettuando controlli serratissimi anche nell'area mercatale, nel rione 167, dove, nei prossimi giorni, entreranno in azione anche agenti in abiti civili. ​«In questo momento la nostra attività è indirizzata soprattutto al controllo delle- riferisce il comandante Campanella -. Ma molto presto scatteranno controlli serrati anche sulle».I controlli dellae finalizzati a far sì che vengano rispettate le regole per il conferimento dei rifiuti rappresentano la maniera migliore per ringraziare i tantissimi cittadini per bene che hanno a cuore la crescita di Giovinazzo. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e il lavoro portato avanti finora su questo tema, c'è chi evidentemente pensa ancora che abbandonare i rifiuti lungo le strade oppure non rispettare le norme sui rifiuti sia una cosa normale.«Con la stessa attenzione che noi abbiamo cercato di avere nei confronti delle attività commerciali per sostenerle nelle difficoltà, con altrettanta determinazione noi pretendiamo che soprattutto quella categoria sia rispettosa di un'esigenza che non è negoziabile - dichiara il sindaco-. Bisogna fare bene la raccolta differenziata perché i comportamenti scorretti di pochi o di tanti alla fine penalizzano tutti». E questo, per tutti, è un comportamento inaccettabile.«La, lo sappiamo, è veramente una delle cose più complesse da gestire per qualsiasi Amministrazione comunale - conclude Depalma -, ma è anche un atto di rispetto per i tanti cittadini che si comportano in maniera rispettosa delle regole». I controlli, con sempre maggior rigore, proseguiranno nei prossimi giorni.