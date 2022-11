Concerto in onore di Santa Cecilia anche a Sant'Agostino

La festività diprotettrice dei musicisti, si celebra il 22 novembre.Sabato 26 novembre, all'interno dellain collaborazione con l'Associazione storico-musicale Vittorio Manente di Taranto e dell'Associazione Culturaly di Giovinazzo, si terrà un concerto in onore della Santa vergine e martire. Inizio del programma di sala previsto per le ore 20.00.questo il titolo dato all'evento musicale e canoro che sarà introdotto dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani. A eseguire le musiche in programma ci saranno talentuosi artisti giovinazzesi: Michele Fiorentino e Gianni Carelli ai flicorni sopranini in Mi/b, Valeria Scivetti al pianoforte e in voce il soprano Anna Maria Stella Pansini. Una formazione di grande esperienza che proporrà un programma vario. In programma ci saranno infatti canti e musiche sacre in onore di Santa Cecilia, oltre a celebri arie d'opera d'importanti autori italiani come Verdi, Cilea, Puccini e Mascagni, contenenti bellissime e toccanti melodie affidate alla interpretazione dell'incantevole voce del Soprano Anna Maria Stella Pansini.Le note dei flicorni Sopranini in Mi/b di Michele Fiorentino e Gianni Carelli si fonderanno agli eleganti suoni eseguiti al pianoforte da Valeria Scivetti. Il concerto vedrà la partecipazione del M° Giuseppe Gregucci, Direttore della Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Taranto che eseguirà al pianoforte alcune tra le più belle Pastorali Tarantine, le cui melodie aprono le porte alle festività del Santo Natale. Una delle pastorali, composizione musicale che ricorda le usanze antiche dei pastori, del loro vivere in campagna e della loro fede, sarà eseguita in voce da Maria Stella Pansini accompagnata al pianoforte da Valeria Scivetti. La presentazione del concerto sarà a cura di Giuseppe Marcotrigiano, Presidente dell'Associazione Culturaly dì Giovinazzo.Il talento di tutti gli artisti e la bellezza delle note saranno elementi principali di un'occasione d'incontro in cui fede, musica e tradizioni si fonderanno in un momento culturale che coinvolgerà l'intera comunità giovinazzese.L'ingresso al concerto è ovviamente gratuito e le offerte libere raccolte nel corso della serata saranno devolute alla Caritas Diocesana. Motivo in più per farsi accarezzare il cuore e dare attenzione a chi ne ha più bisogno.