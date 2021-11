Comuni Ricicloni, Legambiente premia Giovinazzo

Ancora una volta Giovinazzo si distingue per essere una città virtuosa sul fronte della raccolta differenziata. E' infatti per aver raggiunto il 73%, nell'anno 2020, che il Comune si è aggiudicato il premio' sulla base del 13° Rapporto di Legambiente sulla raccolta differenziata in Puglia.Ieri, a ritirare il premio, nell'ambito dell'Ecoforum Puglia tenutosi a Bari, è stato il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma ( si allegano foto).«Ringrazio tutta la cittadinanza perché anche quest'anno abbiamo raggiunto il 73%, in linea con il 73,2% del 2019, e nonostante quest'anno si sia registrato un incremento di visitatori e di presenze turistiche in città che certamente non aiuta l'efficienza del sistema di raccolta differenziata del rifiuto - commenta il sindaco Depalma -. Riteniamo che con l'avvio del CCR, avvenuto pochi mesi fa, il 2021 possa essere un anno utile per provare a migliorare le perfomance di raccolta differenziata atteso che è del tutto evidente il bisogno di trovare una modalità migliorativa per essere più efficaci nella gestione dei rifiuti soprattutto nel periodo di alta stagione. Questa esigenza, sommata a un miglior conferimento da parte delle attività commerciali, e in particolare di quelle ristorative, sono le questioni che abbiamo posto all'attenzione dell'ultima riunione dell'ARO Bari2 durante la quale ho segnalato che, nelle progettualità da sottoporre alla Regione Puglia per migliorare il servizio, bisognerà tenere presenti le nostre osservazioni e considerazioni».