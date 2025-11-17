Sociale
Colletta Alimentare, ottimi risultati in tutto il Barese
In Italia donate 8.300 tonnellate di beni alimentari di prima necessità
Giovinazzo - lunedì 17 novembre 2025
Il cuore degli italiani è grande. Il cuore dei cittadini di tutta la Città Metropolitana di Bari non fa eccezione e conferma lo straordinario risultato della 29ª Colletta Alimentare, come sempre promossa ed organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.
Migliaia di volontari, tra cui anche tanti ragazzi e tante ragazze delle scuole superiori, hanno raccolto 8.300 tonnellate di alimenti nella sola giornata di sabato 15 novembre. Anche a Giovinazzo ed il tutto il Barese non ci si è risparmiati. Nella Città Metropolitana del capoluogo il risultato finale è stato straordinario: raccolte 4.379 scatole di cibo per un totale di 45.669.9 Kg che saranno destinati a famiglie in difficoltà. Lungo tutta la penisola e nelle isole sono stati 155.000 i volontari ed oltre 5 milioni i donatori; 1 milione e 800 mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati potranno così usufruire di un aiuto sostanziale, concreto, ciò che sovente non arriva dalla politica.
Centinaia i cattolici impegnati in ogni angolo della nazione, straordinaria la loro abnegazione per una causa di straordinaria importanza. Ed il risultato finale li ripaga di tanto sacrificio per il prossimo. Risultati che dimostrano ancora come l'Italia sia un Paese dove la gente comune, lontana dai riflettori, sa far del bene, sa non lasciare indietro nessuno.
