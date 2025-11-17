Colletta Alimentare, ottimi risultati in tutto il Barese

Il cuore degli italiani è grande. Il cuore dei cittadini di tutta la Città Metropolitana di Bari non fa eccezione e conferma lo straordinario risultato della, come sempre promossa ed organizzata dallacon l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.Migliaia di volontari, tra cui anche tanti ragazzi e tante ragazze delle scuole superiori, hanno raccoltotonnellate di alimenti nella sola giornata di sabato 15 novembre. Anche a Giovinazzo ed il tutto il Barese non ci si è risparmiati. Nella Città Metropolitana del capoluogo il risultato finale è stato straordinario: raccolteche saranno destinati a famiglie in difficoltà. Lungo tutta la penisola e nelle isole sono statiCentinaia i cattolici impegnati in ogni angolo della nazione, straordinaria la loro abnegazione per una causa di straordinaria importanza. Ed il risultato finale li ripaga di tanto sacrificio per il prossimo. Risultati che dimostrano ancora come l'Italia sia un Paese dove la gente comune, lontana dai riflettori, sa far del bene, sa non lasciare indietro nessuno.