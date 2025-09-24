Code 16 bis
Code 16 bis
Cronaca

Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari

Gli automobilisti: «Sta diventando storia di tutti i giorni o quasi»

Giovinazzo - mercoledì 24 settembre 2025 11.28
Ancora incidenti e rallentamenti sulla tangenziale di Bari, un fatto ormai quotidiano che deve far riflettere le istituzioni.
Questa mattina, 24 settembre, lunghe code si sono formate in direzione Nord non lontano dall'uscita Stanic per l'impatto tra due auto, in un tratto caratterizzato da forti rallentamenti durante le ore di punta della giornata per l'immissione verso il centro cittadino ed alcuni quartieri oltre la cinta dell'extramurale. Il traffico è ripreso regolare solo intorno alle 10.00.

Più complicata la situazione a Nord del capoluogo, tra le uscite di Giovinazzo e Bari, nel tratto che ricade nel territorio di Santo Spirito sino ai curvoni di Palese, dove un mezzo in avaria ed un tamponamento hanno reso difficile la circolazione durante tutto l'arco della mattinata. Molti veicoli hanno preferito uscire a Santo Spirito percorrendo via Napoli per tornare sulla tangenziale attraverso le complanari solo dopo l'ex Tiro a Volo. Non si registrano feriti, ma solo enormi disagi alla circolazione. Disagi enormi per i pendolari giovinazzesi: «Sta diventando storia di tutti i giorni o quasi. A volte si tratta di imprudenza degli automobilisti, spesso però ci sono cantieri che rallentano tutto e noi dobbiamo giustificarci sui posti di lavoro, arrivando con notevole ritardo - ci hanno detto alcuni automobilisti - Speriamo si risolva presto, anche perché l'opzione treno non per tutti è percorribile ed anche Trenitalia non fornisce un servizio adeguato alla mole di pendolari che si spostano da Giovinazzo verso Bari».
Qui il video di Bit Live - Quotidiano on line.

  • Code 16 bis
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
24 settembre 2025 XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Code e traffico per lavori tra Giovinazzo Nord e Santo Spirito Code e traffico per lavori tra Giovinazzo Nord e Santo Spirito In corso il rifacimento della segnaletica orizzontale
Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
24 settembre 2025 Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
24 settembre 2025 Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
24 settembre 2025 Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”
24 settembre 2025 Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità”
24
Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi»
23 settembre 2025 Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi»
Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati
23 settembre 2025 Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati
Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
23 settembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale
23 settembre 2025 La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.