Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari

Ancora incidenti e rallentamenti sulla tangenziale di Bari, un fatto ormai quotidiano che deve far riflettere le istituzioni.Questa mattina, 24 settembre, lunghe code si sono formate in direzione Nord non lontano dall'uscita Stanic per l'impatto tra due auto, in un tratto caratterizzato da forti rallentamenti durante le ore di punta della giornata per l'immissione verso il centro cittadino ed alcuni quartieri oltre la cinta dell'extramurale. Il traffico è ripreso regolare solo intorno alle 10.00.Più complicata la situazione, nel tratto che ricade nel territorio di Santo Spirito sino ai curvoni di Palese, dove un mezzo in avaria ed un tamponamento hanno reso difficile la circolazione durante tutto l'arco della mattinata. Molti veicoli hanno preferito uscire a Santo Spirito percorrendo via Napoli per tornare sulla tangenziale attraverso le complanari solo dopo l'ex Tiro a Volo. Non si registrano feriti, ma solo enormi disagi alla circolazione. Disagi enormi per i pendolari giovinazzesi: «Sta diventando storia di tutti i giorni o quasi. A volte si tratta di imprudenza degli automobilisti, spesso però ci sono cantieri che rallentano tutto e noi dobbiamo giustificarci sui posti di lavoro, arrivando con notevole ritardo - ci hanno detto alcuni automobilisti - Speriamo si risolva presto, anche perché l'opzione treno non per tutti è percorribile ed anche Trenitalia non fornisce un servizio adeguato alla mole di pendolari che si spostano da Giovinazzo verso Bari».Qui il video di Bit Live - Quotidiano on line.