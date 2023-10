Clima, Sinistra Italiana Giovinazzo chiede una posizione netta anche all'assise comunale

Venerdì scorso, 29 settembre,ha portato nuovamente all'attenzione della massima assise comunale l'esigenza di perseguire politiche ambientali serie.Lo ha fatto cercando di riportare nel locale le istanze che il partito avanza a livello nazionale.«Sinistra Italiana - ribadisce in una nota la segreteria guidata da Gaia Giannini - è un partito nazionale, rivendichiamo con orgoglio che il nostro stare in Consiglio comunale non può essere distaccato da quanto come partito esprimiamo a livello nazionale. Per noi la politica da sempre vuol dire pensare al globale e agire localmente. E così come abbiamo fatto venerdì, porteremo in Consiglio comunale qualsiasi temaperché se pur un tema globale può essere affrontato localmente. Aver fatto si che la massima Assise si occupasse di cambiamento climatico per noi è un atto politico, perché la politica della massima Assise non può e non si deve limitare solo alle vicende cittadine. A noi interessa confrontarci - proseguono - perché la politica deve avere una visione ampia a 360 gradi. Si può fare di più e venerdì riteniamo che tutti, opposizione e maggioranza, abbiano dimostrato che abbiamo tutti gli strumenti per farlo».Un passaggio fondamentale, per far comprendere al meglio quanto politiche attente all'ambiente, soprattutto nel locale, siano viatico per buone pratiche da lasciare alle nuove generazioni. Un impegno di chi un'anima attenta a questi argomenti ce l'ha sempre avuta sin dalla sua genesi: «Non ci sono vincitori o vinti - insistono da-, c'è solo il bene comune e la complessità del mondo che viviamo. Questo è per noi fare politica, e avendo l'amministrazione deciso di prendere in attenzione la nostra sollecitazione, proseguiremo la nostra azione vigilando affinché a partire dalla redazione del PAESC vengano elaborate possibili scelte strategiche finalizzate ad incrementare la resilienza del Comune di Giovinazzo e della sua comunità nei confronti dei cambiamenti climatici già in atto», è stata la conclusione.A questo link l'intervento del consigliere Nando Depalo.