Cinque nuovi vigili urbani a Giovinazzo

Sono in servizio i cinque agenti di Polizia Locale vincitori del concorso bandito dal Comune di Giovinazzo la scorsa primavera. Si tratta di(in foto con il comandantee con il sindaco Tommaso Depalma e la Giunta comunale).Un incontro di presentazione è avvenuto nelle scorse con le istituzioni locali, che hanno fatto gli auguri ai neo-assunti, rimarcando l'importanza di questo passaggio cruciale per la gestione del territorio giovinazzese.«Un augurio di buon lavoro a questi ragazzi pieni di energia e di voglia di fare - ha commentato il sindaco Depalma - Grazie al loro lavoro, stiamo già riuscendo a effettuare un controllo più incisivo sul conferimento corretto dei rifiuti delle attività commerciali. A breve toccherà anche alle utenze domestiche. In autunno, invece, lavoreremo per affrontare al meglio il controllo delle deiezioni canine, altra odiosa e incomprensibile abitudine di alcuni concittadini. Abbiamo tante cose da fare - ha quindi concluso -, abbiamo tutto a mente, e proveremo a fare tutto grazie anche all'aiuto di queste nuove e volenterose risorse umane».Gli ha fatto eco l'assessore alla Polizia Locale,il quale ha inteso sottolineare alcuni aspetti: «Dopo tanti anni - ci ha detto - il Corpo di Polizia Locale di Giovinazzo torna ad avere numeri in organico congrui per una cittadina che ha ambizioni di crescita sotto molti punti di vista. Grazie al concorso abbiamo assunto questi cinque nuovi agenti che hanno mostrato sin da subito grande dedizione ai compiti affidati loro e un elevato standard di professionalità. Un grazie va al comandante Campanella che in queste settimane ha fatto loro da chioccia e nel giro di un mesetto, grazie ad un accurato addestramento, li ha già messi in condizione di operare con grande facilità. Si tratta di risorse importanti - ha evidenziato Stallone - grazie alle quali il nostro servizio di pattugliamento in auto, moto ed a piedi si è intensificato di molto rispetto al recente passato. Non avremo i vigili di quartiere, come vorrebbero tanti, ma abbiamo personale qualificato addestrato ad ogni circostanza ed abbiamo ottenuto anche un abbassamento della media d'età del Corpo, che è assai importante per i servizi che intendiamo offrire al cittadino. Il giusto mix tra esperienza e giovani forze non potrà che far bene a Giovinazzo».