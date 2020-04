Cielo coperto e ventilazione settentrionale nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 5 APRILE

Le correnti settentrionali caratterizzeranno la domenica e quasi l'intera Settimana Santa a Giovinazzo.Quest'oggi, 5 aprile, il cielo si presenterà all'alba con qualche nube che andrà poi stratificandosi col passare delle ore. Mattina della Domenica delle Palme col cielo coperto, pertanto, e ventilazione moderata da quadranti settentrionali. Mare molto mosso, con tendenza all'agitato.Le massime toccheranno i 15° e resteranno stabili sino alle prime ore del pomeriggio, quando il cielo sarà ancora coperto. Dopo il tramonto ancora vento di tramontana, tuttavia meno intenso, e valori termici sui 13°, con percezione di qualche grado inferiore.Nottata caratterizzata da ventilazione nord-orientale ed umidità vicina al 90%. Da lunedì bel tempo.Voi restate comunque a casa ed uscite una persona alla volta solo per la spesa, facendola in modo che basti per più giorni.SOLE - Sorge: 6:27, Tramonta: 19:23LUNA - Leva: 17:26, Cala: 5:52 - Gibbosa crescente