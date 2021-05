Chiusure al traffico: le nuove disposizioni del Comune di Giovinazzo

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

LUNGOMARE MARINA ITALIANA

LUNGOMARE ESERCITO ITALIANO

VIA FOSSATO

Nelle scorse ore la Giunta comunale di Giovinazzo ha approvato il nuovo piano delle chiusure al traffico nel centro città e sui lungomari per i tre mesi estivi.Le disposizioni prevedono le seguenti misure.Gli orari di chiusura della piazza subiranno variazioni nel periodo della Festa Patronale, che saranno comunicate con apposita Ordinanza. I mezzi di soccorso, i veicoli dei residenti e quelli a disposizione di persone con ridotte possibilità di deambulazione potranno accedervi attraverso i varchi formati da transenne mobili.Il tratto compreso tra piazza Porto e l'intersezione con via Camporeale resterà chiuso a giugno ed a luglio il sabato ed i festivi dalle 20.00 alle 24.00 e nel mese di agosto tutti i giorni nella medesima fascia oraria. Il varco individuato per i mezzi di soccorso è quello di via De Turcolis, mentre i mezzi che resteranno parcheggiati dopo la chiusura, potranno uscirvi prestando la massima attenzione.Il tratto compreso tra l'intersezione strada AQP e via Rodogni resterà chiuso a giugno ed a luglio il sabato ed i festivi dalle 20.00 alle 24.00 e nel mese di agosto tutti i giorni nella medesima fascia oraria. Il tratto compreso invece tra via Marsala e via Palermo resterà chiuso tutte le sere, dalle 20.00 a mezzanotte, da oggi, 14 maggio, sino al 30 settembre.Il tratto tra I trav. via Solferino e piazzale Leichardt sarà chiuso al traffico veicolare dal 15 maggio al 31 luglio, dalle 20.00 alle 24.00, il sabato e nei giorni festivi. Nel medesimo tratto sarà vietata la circolazione tutti i giorni nel mese di agosto.