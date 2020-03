Chiusura scuole, Sollecito: «Quando arriverà testo decreto ci adegueremo»

«Sebbene le testate di stampa sin dalla tarda mattina di oggi avessero dato per certa la notizia delle scuole chiuse a partire da domani, le disposizioni ufficiali al momento non ci sono».Lo ha scritto poco fa sul suo profilo Facebook l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Giovinazzo,, che ha ricordato la smentita della Ministra Lucia Azzollina, la quale aveva stoppato tutte le agenzie di stampa battute ad inizio pomeriggio. L'Assessore ha chiarito che l'Amministrazione comunale giovinazzese ha chiarito che non sono al momento pervenute notizie ufficiali in merito da Roma: «Probabilmente la decisione arriverà ad ore, magari in serata - scrive Sollecito -. Leggeremo il testo del decreto e ci adegueremo anche per quel che riguarda altri tipi di contesti che non siano solo quelli scolastici. In questo momento è importante capire checosì da non rendere vane queste decisioni così impattanti sulla vita di ognuno.Ed è bene che in questo Paese - ha concluso -Ci aggiorniamo appena ci sarà un decreto ufficiale».