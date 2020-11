Un cartello affisso davanti al portale d'ingresso, comparso nelle ultime ore, ha annunciato la chiusura momentanea della chiesa del Santissimo Crocifisso di Giovinazzo.Il breve messaggio, firmato dal Guardiano, è eloquente e chiarisce che la sospensione delle attività aperte al pubblico sarà indispensabile fino a quando non sarà accertata la negatività ai test dei componenti della comunità dei frati cappuccini. Non è stato in ogni caso confermato alcun eventuale caso di positività, ragione per cui il provvedimento potrebbe essere stato adottato anche alla luce del sospetto di contatti con altri soggetti positivi.