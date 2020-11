«Che state a fare qui?». Depalma duro con ragazzi in piazza Porto (VIDEO)

Social Video 2 minuti Depalma interviene in piazza Porto

«L'ho fatto per il bene loro e di tutta la città».È questo il lapidario commento disu undei giovinazzesi, che ritrae il Sindaco alle prese con un gruppetto di giovani che stazionavano in piazza Porto.Il filmato,e girato all'insaputa di Depalma stesso, mostra il primo cittadino che piomba all'improvviso in mezzo a ragazzi che ridono e scherzano redarguendoli immediatamente., chiede Depalma.- rincara il Sindaco -, qtuona il primo cittadino., conclude il Sindaco. Qualcuno nel gruppetto prova a rispondere alle osservazioni del sindaco ma alla fine sono tutti costretti ad ammettere le proprie responsabilità.«Non voglio fare lo sceriffo e il video non l'ho girato io, non amo fare come fanno altri Sindaci - ha sottolineato Depalma contattato dalla redazione di GiovinazzoViva per commentare l'accaduto-, ma ci tengo a precisare che è importantissimo che i ragazzi rispettino le regole perché il contagio continua a diffondersi. Capisco la loro voglia di ritrovarsi, ma non è questo il periodo». I numeri infatti sono lì a testimoniare ogni giorno la pericolosità di un virus che in Puglia ha mietutoMa evidentemente per più di qualcuno (non solo questi ragazzi, ma tantissimi adulti, chi è senza peccato scagli la prima pietra) sofferenze, angosce e lacrime, che stanno dietro a quei numeri, sono cose poco importanti o che semplicemente non li riguardano. E di fronte a questa evidenza dobbiamo arrenderci anche noi.L'ultima considerazione riguarda i controlli: non è Depalma da solo a doversi fare il giro di piazzette e strade frequentate dai giovani. Il problema lo si conosce, sono le forze dell'ordine a dover reprimere fenomeni che mettono a repentaglio la salute pubblica.