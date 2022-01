«Certificazione verde sospesa», occhio alla truffa

Stanno circolando negli ultimi giorni delle email false inviate da un mittente che si finge il Ministero della Salute.Lo stesso ministero avverte:Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 è possibile chiamare il numero 1500.Si ricorda, inoltre, come dal 15 febbraio il Green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.Esteso anche l'uso del Green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone):dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.