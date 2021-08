Green Pass, tutti i chiarimenti del Ministero dell'Interno

circolare 10212822 Documento PDF

Ilha emesso una circolare (in allegato all'articolo) per sciogliere diversi dubbi sorti sull'introduzione del, che in alcune attività bisognerà mostrare obbligatoriamente.Per quanto riguarda l'esibizione del documento d'identità dei possessori, il Viminale ha specificato che i ristoratori non sono tenuti a controllarlo, ma hanno tutto il potere di verificare«Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l'intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente» è specificato nel provvedimento.Resta confermato che le Forze dell'Ordine possono sempre compiere controlli a campione, soprattutto nei luoghi turistici e della movida.Per spettacoli ed eventi sportivi, sarà possibile abilitare alle verifiche gli steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori.