Il Green Pass sarà obbligatorio per docenti e personale ATA

Approvato nella serata di ieri, 5 agosto, un nuovo Decreto legge del Governo Draghi che amplia l'utilizzo delnella scuola, nelle università e nei trasporti.Sarà obbligatoria la certificazione verde per docenti e personale Ata, ma non per gli scolari. All'Università, invece, l'obbligo coinvolgerà anche gli studenti. Obiettivo far ritornare tutti in presenza.Per quanto riguarda i trasporti, l'obbligo diper i viaggi a lunga percorrenza, non per il trasporto pubblico locale. Sono compresi treni intercity, intercity notte e AV, aerei, navi, traghetti e autobus, nel caso in cui vadano a collegare più di due regioni.«Questo decreto è in continuità con quello di poche settimane fa - sottolinea il Ministro della Salute,- abbiamo numeri importanti della campagna vaccinale (62% dei cittadini hanno completato il ciclo, il 68% ha effettuato almeno una dose). Si tratta di un ulteriore passo avanti. La nostra logica punta a valorizzare uno strumento che ora abbiamo e che è decisivo in questa fase. I vaccini sono efficaci e sicuri e ci permettono di vivere in modo diverso questa fase e di chiudere questa stagione».Le regole a scuola, per tornare in presenza, parlano ancora di mascherine per tutti (eccetto minori di 6 anni e coloro che per disabilità o altri problemi non possono indossarla) e di distanziamento sociale. I docenti che non avranno il green pass dopo 5 giorni di assenza verranno sospesi.«Questo provvedimento - ha aggiunto il Ministro della Pubblica Istruzione,- è stato accompagnato da un lungo lavoro del Ministero e le scuole sono all'erta da giugno in vista della riapertura».Sulla possibilità di eventuali deroghe al decreto, Bianchi è stato categorico, sottolineando che: «Sindaci e presidenti di Regione avranno possibilità molto limitate, in presenza di particolari situazioni potranno agire su quelle ma non estendere decisioni al territorio regionale».Calmierati anche i prezzi dei tamponi, per andare incontro a chi vorrà decidere di non vaccinarsi.