Centro Vaccinale Giovinazzo non aperto. Depalma convoca d'urgenza i vertici ASL Bari

Il sindaco di Giovinazzo,vorrebbe ricevere spiegazioni sul perché, il Punto vaccinale di Popolazione allestito dal Comune nella palestra della scuola primaria e dell'infanzia 'San Giovanni Bosco', non sia ancora attivo come centro al servizio dei giovinazzesi.Lo scorso 11 giugno, dopo un sopralluogo, la ASL Bari aveva espresso parere favorevole all'apertura dell'hub che aprirebbe nel cuore della città, con ingresso da Corso Dante. Ma da quel momento nessuno della Azienda Sanitaria Locale ha provveduto a renderlo operativo.Pertanto, il primo cittadino ha inoltrato una convocazione d'urgenza a tutti i vertici della ASL Bari per il giorno 6 luglio, alle ore 16.00, a Palazzo di Città. Una soluzione invocata da una cospicua parte delle popolazione locale, costretta anche in giornate caldissime a vaccinarsi nei Punti Vaccinali di Molfetta, Bitonto e Terlizzi.