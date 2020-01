Cento anni Fellini, l'uovo di cioccolato realizzato a Giovinazzo esposto a Rimini

Rimini festeggia il centenario dalla nascita diil grande regista, simbolo del cinema italiano d'autore, che nella città romagnola ebbe i natali.Il 20 gennaio scorso uno spettacolo di ResExtensa, guidato dalla sapiente regia digiovinazzese d'adozione, ha inaugurato l'anno di celebrazioni per il premio Oscar nel 1964 con "Otto e mezzo".A Rimini per l'occasione c'era anchemaestro pasticcere conosciuto in tutta la penisola, il quale ha presentato in Romagna il suo libroche ha donato al sindacoun uovo di cioccolato su cui è stato disegnato il volto direalizzato con la tecnica brevettata dell'aerografia indiretta speculare lucida.L'uovo (in foto) campeggia ora all'interno del palazzo di piazza Cavour, ammirato dai tanti che hanno avuto la fortuna di vederlo da vicino.Per la presentazione del libro di Giotti, tenutasi alla Fiera di Rimini, erano saliti nella città malatestiana anche il primo cittadino giovinazzese,, ed il suo vice, consci dell'importanza di far conoscere la cittadina pugliese anche in rassegne come quella romagnola e per supportare l'estroso maestro pasticcere, ambasciatore giovinazzese nel mondo.