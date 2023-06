Celebrata a Giovinazzo la festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù

8 foto Festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù

È stata celebrata ieri, 16 giugno, la solennità del, a cui la Chiesa Cattolica rende culto di latria (culto di adorazione), intendendo onorare la causa materiale della corporeità umana, che ha diritto all'adorazione, in quanto indissolubilmente unita da sempre con la Divinità e l'amore del Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo il suo cuore.A Giovinazzo la messa solenne vespertina è stata celebrata da, vescovo emerito della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, all'interno della parrocchia Sant'Agostino. Si è trattato, di fatto, dell'inizio dei festeggiamenti sino alla processione esterna degli inizi di luglio. Il giro per la città della Bassa banda "Armonia Molfettese ha confermato tutto questo.In mattinata, a mezzogiorno, era stata celebrata l'ora media con l'esposizione del SS Sacramento, ripetuta poi alle 17.30.L'associazione maschile del Sacro Cuore di Gesù, guidata dal presidente John Rutigliano, sta per pubblicare un fitto calendario di eventi, liturgici e folcloristici, che animeranno la fine del mese di giugno. Un intero quartiere è già in fermento.