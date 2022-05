Pronta la cantierizzazione del, lavori attesi ormai da quattro anni.Nei prossimi giorni verrà siglato il contratto e si partirà con gli effettivi lavori di manutenzione straordinaria dell'importante infrastruttura di accesso alla città.Un finanziamento diera stato ottenuto attraverso l'impegno diretto dell'assessore ai Lavori Pubblici,insieme all'allora Consigliere regionale, attuale candidato sindaco di Bitonto, Domenico Damascelli.La sistemazione, oltre a riguardare la struttura del ponte, prevede la realizzazione di una grande rotatoria per garantire funzionalità, sicurezza nonché maggiore bellezza estetica ad uno degli accessi più importanti della città.A completamento dell'intervento, verrà ampliato l'impianto luci a led, creata una pista ciclopedonale in sede propria, che consentirà di percorrere in sicurezza l'infrastruttura, sarà posato nuovo asfalto e installato un moderno sistema di videosorveglianza. Ad eseguire l'intervento la ditta Tecno Strade.«La speranza - ci ha spiegato Gaetano Depalo - è di riuscire a completare velocemente l'arteria stradale in modo da consentire meno disagio possibile ai cittadini ed a coloro che ci visiteranno, partendo con la realizzazione della rotatoria in modo da salvaguardare il più possibile la fruibilità dell'accesso in città. La stessa motivazione per la quale si sta attendendo anche di partire con i lavori nel centro storico con il rifacimento del basolato - ha quindi evidenziato Depalo - in un momento di oggettiva maggiore frequentazione turistica della nostra comunità».Nell'intenzione finale dell'assessorato, oltre al completo recupero del ponte, c'è la volontà di realizzare sotto l'arcata dello stesso alcune attività che garantiscano nuovi spazi per bambini e giovani, come ad esempio attrezzatura per ginnastica all'aperto, sottraendo l'area ad inciviltà e degrado, troppo spesso evidenziati anche in nostri report.«Dopo gli spazi di aggregazione, i palazzetti ed il campo sportivo, tutti impianti sistemati o in via di sistemazione - ha spiegato ancora Depalo -, un altro annoso problema della città si avvia verso la definitiva risoluzione. I prossimi interventi, negli anni a seguire e che saranno gestiti con ogni evidenza dalla futura amministrazione, riguarderanno tutti in finanziamenti dallo stesso assessorato ottenuti attraverso il PNRR».