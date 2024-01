Carnevale, da Giovinazzo a Putignano in treno

Si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Putignano (BA), raggiungibile anche quest'anno con i treni e gli autobus di Ferrovie del Sud Est (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS).Sia domenica 4 che domenica 11 febbraio saranno messi a disposizione 20 treni e 24 bus, con oltre 4.800 posti offerti a bordo per poter assistere alle sfilate dei carri allegorici in cartapesta raggiungendo la città in modo comodo, sicuro e sostenibile.Nelle giornate del 13 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, e di sabato 17, per la festa finale, Ferrovie del Sud Est metterà a disposizione ulteriori tre bus Putignano – Bari (via Casamassima e via Conversano) e Putignano-Martina Franca per garantire il rientro anche in serata.I viaggiatori avranno diritto ad uno sconto di 5 euro sul biglietto d'ingresso alle sfilate del 4, 11, 13 e 17 febbraio presentando alle casse (hub di Putignano, via Matteotti, 6) il titolo di viaggio di Ferrovie del Sud Est con destinazione Putignano.Da Giovinazzo bisogna raggiungere la stazione di Bari Centrale con i treni regionali di Trenitalia e poi prendere quelli della FSE.Informazioni e orari consultabili su https://www.fseonline.it/s/eventi/carnevale-di-putignano?language=it