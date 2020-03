Caritas: l'assistenza diocesana ai tempi del Coronavirus

SOSPENDE

RACCOMANDA

GARANTISCE

INVITA

L'ufficio della- alla luce degli ultimissimi accadimenti legati all'emergenza sanitaria che sta investendo l'intero territorio Nazionale;- recepite le indicazioni del Vescovo Domenico Cornacchia;- preso atto delle prescrizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione Puglia nonché dalle competenti Autorità Sanitarie;-ritenuto di condividere appieno le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana e Pugliese che hanno invitato tutte le comunità ecclesiastiche ad adottate misure per evitare l'affollamento di persone e garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;ritenuto di dover assumere in maniera corresponsabile iniziative con cui contenere il diffondersi del virus anche nel proprio territorio diocesano;dal giorno 9 marzo 2020 i servizi ordinari di ricevimento e accoglienza del pubblico rivolto ad adulti e minori;a tutte le persone anziane, affette da patologie croniche o immunodepresse, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;A tutte le persone in condizione di bisogno e fragilità assistenza alimentare e farmaceutica al fine di evitare esposizioni a rischio di contagio;quanti ne abbiano la necessità a contattare dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, le sedi Caritas Cittadine o Parrocchiali: a Giovinazzo è attivo il numero 0803943838.