Dimissioni Mastroviti, sarà Capurso a subentrarle

Le dimissioni da consigliera comunale dihanno aperto la porta al consueto toto-subentrante. In realtà, sarebbe stato Michele Digiaro a doverne prendere il posto quale maggior suffragato, ma anche lui avrebbe rinunciato, così come Damiana Nacci.Ed ecco che il nome di colui il quale subentrerà alla consigliera dimissionaria è quello di, ferroviere in pensione, un passato da presidente di, voce autorevole del movimento di centrosinistra, impegnato con lo SPI-Cgil, sindacato dei pensionati. Lo abbiamo contattato, ma ha giustamente chiesto cautela e di attendere tutti gli adempimenti burocratici necessari, prima fra tutta la surroga.A spiegare però bene le dinamiche interne al gruppo di PVA ci ha pensato il direttivo con un post: «Cara Sabrina Mastroviti - scrivono - è stato davvero difficile per la nostra comunità politica prendere atto delle tue dimissioni. Sei stata in questi anni il simbolo di tutto ciò che per noi deve essere la politica: garbo, abnegazione, trasparenza, correttezza, umiltà e vicinanza alla comunità.Come sempre ci hai parlato a cuore aperto ed abbiamo compreso le ragioni per cui hai preso questa sofferta decisione! A te va il nostro ringraziamento per tutto ciò che hai fatto per PVA e per la nostra amata città!L'assemblea plenaria di PrimaVera Alternativa - spiega ancora la nota -, riunitasi nella serata di mercoledì 13 settembre, anche grazie alla generosità ed allo spirito di servizio di Michele Digiaro e Damiana Nacci, a cui va un sentito ringraziamento, ha ritenuto che a subentrare nel ruolo di Consigliere Comunale debba essere, socio fondatore e già Presidente di PVA.A Girolamo - si legge - che ha accettato questa investitura e il gravoso impegno che ne deriva, rivolgiamo i nostri più calorosi auguri di buon lavoro, assicurandogli il nostro costante appoggio e supporto. Perché per noi di PrimaVera Alternativa le persone sono importanti, ma lo sono ancora di più i valori e le idee per cui non ci stancheremo mai di batterci!».Inizierà dunque a breve una nuova pagina di politica legata a PVA, una nuova pagina in Consiglio comunale, dove il movimento intende portare le sue proposte e fare sino in fondo il suo dovere di "controllo" dell'attività amministrativa.