Capurso (PVA) su concessioni a Levante: «Amministratori tra propaganda e realtà»

«Quello in foto (sotto l'artocolo, ndr) è uno stralcio del progetto esecutivo di riqualificazione del lungomare di Levante; una riqualificazione, è bene ribadirlo, pagata con soldi pubblici, quindi di tutti quanti noi! Come potete vedere, nell'area del "Porto Vecchio" era prevista (ed è stata successivamente realizzata) un'area da utilizzare come lido pubblico: in pratica una spiaggia pubblica!».Non si ferma l'azione politica die di tutta PrimaVera Alternativa. Il consigliere comunale di opposizione ha postato nelle ultime ore uno stralcio del progetto premiato ad Urbanpromo a Milano, in cui si presentava una spiaggia pubblica come completamento dei lavori di riqualificazione della zona detta del "Porto Vecchio", a Levante.«Anche grazie alla realizzazione di quel lido pubblico/spiaggia - rimarca Capurso - il progetto di riqualificazione venne premiato ad Urbanpromo. Dunque, per i nostri amministratori, quando c'è da ritirare un premio quello del "Porto Vecchio" è un lido pubblico/spiaggia, quando invece i bagnanti vogliono usufruirne, è uno spazio da concedere integralmente ai privati alla stregua di un qualsiasi marciapiede!», è l'attacco alla decisione ritenuta improvvida e partigiana da parte dell'esecutivo cittadino.Resta aperta la partita sulle occupazioni di suolo pubblico a Levante, ma ora più che mai è divenuta una partita totalmente politica e, ne siamo certi, resterà il tema caldo di una estate meteorologicamente già rovente di suo.