Capodanno, a Giovinazzo si balla in piazza con Franz Digiaro

Giovinazzo festeggerà il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele II.Torna il divertimento a cavallo della mezzanotte con il deejay set di, che dalleproporrà musica di vario tipo per far ballare tutte le generazioni, aspettando l'arrivo del 2023 e sino alle 2.00.L'evento è inserito nel vasto cartellone varato dall'assessorato alla Cultura per le festività natalizie denominato "Natale al Centro", un programma che accompagnerà i giovinazzesi nel periodo festivo sino al prossimo 8 gennaio."Dopo le restrizioni degli ultimi anni -ha spiegato il sindaco Michele Sollecito -, abbiamo voluto dare un segnale di ripartenza tornando nella nostra piazza principale il 31 sera con l'appuntamento in musica per festeggiare insieme la fine di questo anno e accogliere il 2023.Musica per i più giovani e per tuti i cittadini che vorranno unirsi a questo momento di festa e spensieratezza".