Campo sportivo Giovinazzo: tutto pronto per inizio del cantiere

LE DICHIARAZIONI DI DEPALO

Ildiverrà una Cittadella dello Sport.Dopo la fase di progettazione e di intercettazione dei fondi, il cantiere partirà a breve, probabilmente per la fine del mese di marzo e trasformerà l'intera area in una nuova opportunità per le associazioni sportive del territorio.Nelle scorse ore è stato firmato il contratto per la realizzazione dei lavori con la società, atto che ha ufficialmente dato inizio alla fase esecutiva. La società appaltataria si era aggiudicata i lavori con un ribasso del 9,70% sull'importo complessivo. Il cantiere prevede la realizzazione di una nuova pista di atletica, un nuovo campo da calcetto che sarà utilizzabile anche per gli allenamenti e verrà pavimentato il lunotto nord e le zone del campo esterne a quelle destinate al gioco del calcio, con pavimentazione decorativa in erba artificiale di colore blu scuro, secondo nuovi standard estetici e funzionali che si sono già visti in tanti impianti sportivi italiani.Una novità rispetto alla primissima progettazione, sarà la scritta US Giovinazzo 1920 che campeggerà sul campo di gioco, omaggio alla storica società calcistica giovinazzese. Ed è forse proprio questo uno dei motivi principali per cui si sta procedendo a questo restyling in grande stile (previsti anche nuovi fondi per torri faro e gradinata): c'è la volontà negli amministratori attuali di riportare in auge il calcio a Giovinazzo e contemporaneamente permettere ad altre compagini locali di altre discipline di usufruire dell'impianto per allenamenti.Dopo la firma, l'assessore ai Lavori Pubblici ed allo Sport,, ha così commentato: «Sono davvero orgoglioso di aver ottenuto con tanto sacrificio ed impegno un finanziamento che complessivamente, tra primo step da 640mila euro e secondo step da 1.783.000 euro, ammonta circa aSiamo di fronte - ha quindi evidenziato - ad un'opera di rifacimento completo della struttura che diverrà, come promesso una Cittadella dello Sport vera e propria, pronta ad essere utilizzata da diverse compagini cittadine».