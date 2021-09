È stata pubblicata la gara che porterà alla riqualificazione delIl termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo. Subito dopo, si procederà celermente all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione dei lavori il cui importo, tra partecipazione del Comune di Giovinazzo e finanziamento della Regione Puglia, è diLa cantierizzazione, quindi l'avvio dei lavori, se non ci sono intoppi, dovrebbe avvenire, presumibilmente, per l'inizio del 2022.«In questi anni ho sofferto tantissimo nel vedere il campo sportivo mal ridotto e poco funzionale - spiega il sindaco- Lo sport è aggregazione, educazione, crescita sana. Tutto ciò può avvenire solo con strutture adeguate e sicure. Per questo sono davvero soddisfatto dell'obiettivo che si sta delineando».Così commenta anche l'assessore ai Lavori Pubblici e Sport,«Dopo il PalaPansini ed il Palazzetto di Via De Ceglie, siamo pronti a far partire un ulteriore cantiere che riguarda una struttura sportiva che è stata l'orgoglio di questa città. Questo finanziamento, tra i tanti aggiudicati, è stato emotivamente parlando il più sofferto ed il più bello da ottenere».