Cambia il messale: ieri le prime celebrazioni a Giovinazzo con la nuova formula

C'è anche la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi tra quelle nelle quali a partire da ieri, domenica 29 novembre, quella che ha segnato l'inizio del periodo di Avvento, le Messe verranno celebrate con la nuova formula voluta da Papa Francesco e dalla Chiesa di Roma.In particolare i cambiamenti riguardano la preghiera del "Padre nostro": il versetto "non indurci in tentazione" diventaPapa Francesco ha voluto però mandare anche un messaggio di inclusione e rispetto: infatti, recitando il "Confiteor" (Confesso) bisognerà inserire la parolaal verso "Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli", mentre nel "Gloria" si augurerà laCambiamenti sono stati introdotti anche per il rito della Comunione. La formula innovativa è la seguente: