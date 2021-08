Caldo a ferragosto su Giovinazzo. Scongiurata l'afa

DOMENICA 15 AGOSTO

Sole e caldo nella domenica di Ferragosto su Giovinazzo, ma non così intenso. Situazione quasi inevitabile, ma che per fortuna non raggiungerà i livelli di criticità della scorsa settimana.Al mattino cielo sereno e leggere correnti di Maestrale a portare minimo refrigerio. Poi le temperature saliranno nuovamente sino a toccare punte di. Nel pomeriggio ventilazione da nord-nord est di moderata intensità e termometro ad indicare 35°. Mare quasi calmo, ideale per una giornata in spiaggia.Serata stellata, umidità al 59%, colonnina di mercurio ad indicare 26°. Valori minimi della notte in discesa sino a 21°.Il caldo si farà sentire intenso, quando le massime raggiungeranno anche 38°. Da mercoledì brusca discesa e forse il peggio sarà definitivamente passato.SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 19:52LUNA - Leva: 13:33, Cala: 23:45 - Gibbosa crescente