Calano gli attualmente positivi a Giovinazzo: sono 175. Tutti i dati aggiornati

Una buona notizia, finalmente. Gli attualmente positivi al Covid-19 calano per la prima volta da ottobre: sono 175, a fronte dei 182 dell'ultimo aggiornamento. Lo ha comunicato il Sindaco Tommaso Depalma nel suo periodico bollettino informativo alla città.Depalma ha anche fatto sapere che da domani,, riaprirà al pubblico il, con ingressi contingentati e controlli della temperatura corporea ai varchi di entrata. Il primo cittadino giovinazzese ha altresì annunciato la riapertura alle sole lezioni individuali anche della Scuola di musica "Filippo Cortese".«Ieri - ha quindi spiegato Depalma - abbiamo approvato la delibera di giunta per procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la distribuzione di buoni spesa».Il Sindaco di Giovinazzo ha anche rinnovato un appello a tutti i cittadini, affinché vi sia, durante queste festività, grande responsabilità: «Siamo diventati zona gialla ma non è un "liberi tutti". Resta fondamentale rispettare l'obbligatorietà della mascherina, il distanziamento fisico, l'igiene accurata e frequente delle mani, evitare assembramenti.Ricordiamo che ognuno di noi - è stata la conclusione - può fare la differenza adottando comportamenti responsabili a prescindere dal meccanismo dei colori e delle ordinanze».