Investita una persona a Giovinazzo: traffico ferroviario sospeso

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria adriatica per un investimento in territorio di Giovinazzo. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 15.50. Soppressi diversi collegamenti, regionali ed a lunga percorrenza, da e per il capoluogo pugliese con gravi disagi per i pendolari. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri e operatori sanitari del Servizio 118È stato intanto richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria.Questi i treni direttamente coinvolti dal traffico sospeso:• FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14)• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)• IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:20)• R 23536 Fasano (14:40) - Barletta (16:30)• R 23545 Barletta (15:27) - Fasano (17:20)• R 4353 Foggia (15:32) - Bari Centrale (16:55)• R 4338 Bari Centrale (15:35) - Foggia (16:58)• R 23540 Fasano (15:40) - Barletta (17:30)• R 23540 Fasano (15:40) - Barletta (17:30)• R 23547 Barletta (15:57) - Fasano (17:50)• R 23542 Fasano (16:10) - Barletta (18:00)• R 4355 San Severo (16:11) - Bari Centrale (17:55)• R 23551 Barletta (16:27) - Fasano (18:20)• R 23555 Barletta (16:57) - Fasano (18:50)• R 4346 Bari Centrale (17:05) - Foggia (18:28)• R 23557 Barletta (17:27) - Fasano (19:20)Seguiranno ulteriori aggiornamenti.