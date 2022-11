"C’è gioia vera con Te!”, due appuntamenti a Giovinazzo per i ministranti

Riprende il cammino cittadino e diocesano degli incontri con i ministranti dal titolo«È questa l'esclamazione di chiunque incontri il volto di Gesù sulla propria strada - si legge in un comunicato -. È il grido di gioia dei nostri ministranti, amici particolari di Gesù, followers tutti speciali di un amico unico al mondo. La gioia dell'incontro con il Signore ci permette di gustare sempre più la bellezza dell'incontro con i fratelli e sorelle che condividono questa esperienza, per questo il Centro Diocesano Vocazioni, come ogni anno, propone a tutti i ministranti della Diocesi di sperimentare la gioia della condivisione del cammino attraverso momenti di incontro, preghiera e svago da vivere a livello cittadino così da culminare nel grande meeting di fine anno, il 10 giugno prossimo».Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, secondo il seguente calendario:5 novembre: Molfetta, presso il Seminario Vescovile12 novembre: Ruvo, presso la Parr. S. Lucia10 dicembre: Terlizzi, presso l'Oratorio S. Cuore22 aprile: Molfetta, presso la Parr. Cuore Imm. di Maria29 aprile: Ruvo, presso la Parr. S. Domenico20 maggio: Terlizzi, presso la Parr. S. Maria della Stella