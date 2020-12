Buoni spesa, pubblicati due nuovi bandi dal Comune di Giovinazzo

Sono stati pubblicati sul sito web del Comune, www.comune.giovinazzo.ba.it , due nuovi avvisi per i buoni spesa. Si tratta di un avviso rivolto agli esercizi commerciali per dichiarare la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa nei loro punti vendita ( https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13321/Avviso%20Commercianti%20Buoni%20spesa%20ter.pdf ); l'altro avviso, invece, è rivolto ai cittadini che, avendo i requisiti previsti dal bando, vorranno fare domanda per ottenere i buoni spesa ( https://www.comune.giovinazzo.ba.it/attachments/article/13323/Avviso%20Pubblico%20Buoni%20Spesa%20Ter.pdf ).La scadenza per presentare la domanda ad entrambi i bandi è fissata il 30 dicembre alle 12.00.«L'importo complessivo di questo bando è didi fondi destinati dal Governo al nostro Comune con il decreto ristori; 6.283,25 euro di economie derivanti dai precedenti bandi comunali per contributi "fitti e utenze"; 14.905,75 euro di libere donazioni pervenute da cittadini ed imprese sul conto corrente aperto dal Comune ad aprile scorso (a questo link della banca dati del Comune è possibile vedere il dettaglio dei donatori: https://bit.ly/giovinazzo-solidale-latest-view ) - dichiarano il Sindaco,, e l'Assessore alle Politiche Sociali,o -. Sono ammessi al beneficio tutti coloro che sono stati colpiti dagli effetti negativi generati dalla pandemia compresa la fascia più fragile della popolazione e dunque percettori di reddito di cittadinanza. Ringraziamo di cuore tutti i donatori che hanno contribuito con le loro libere donazioni affinché potessimo distribuire un numero maggiore di buoni spesa».Intanto, da oggi, 11 dicembre, su ordinanza del primo cittadino, riaprono il mercato settimanale e la scuola comunale di musica ' F. Cortese', sempre nella osservanza delle misure anti Covid.