Arrivano a Giovinazzo altre risorse dal Governo nazionale e così la Giunta comunale finanzia altre 263 domande che sono state ammesse al bandoDi seguito la nota del sindaco Tommaso Depalma.«A seguito di nuove risorse stanziate dal Governo per l'emergenza da Covid-19, la Giunta ha deliberato di procedere al finanziamento di 263 domande ammesse al bando "Buoni Spesa" di marzo scorso (Avviso pubblico prot. n. 4913 del 23/03/2021) ma rimaste inevase all'epoca per carenza di risorse economiche. Alcune famiglie in queste ore stanno già ricevendo i buoni consegnati dagli operatori del SerMolfetta.Contestualmente verrà pubblicato a breve un nuovo avviso per la concessione di ulteriori Buoni Spesa con domande che verranno formalizzate digitalmente da parte dei richiedenti. Ulteriori dettagli a brevissimo».