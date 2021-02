Buoni spesa: a Giovinazzo i beneficiari sono 428

Il Comune di Giovinazzo ha concluso l'iter di individuazione dei nuclei familiari che saranno destinatari della terza tranche deiuna misura che già aveva prodotto buoni risultati durante la prima fase pandemica e che aveva permesso di sostenere persone in difficoltà per via della nuova e pesante crisi economica in atto.A comunicarlo è stato il Sindaco dalla sua pagina Facebook: «Ieri (giovedì, ndr) - ha spiegato- sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa. SonoLa consegna dei buoni avverrà a domicilio nelle giornate di sabato (oggi) e domenica grazie all'intervento del SerMolfetta, esattamente come accaduto ad aprile 2020».La lista completa degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa comunale la potete trovare sotto il nostro articolo.