Buoni spesa, sulla seconda fase le opposizioni attaccano l'Assessore Sollecito

Le opposizioni cercano di vederci chiaro e compatte attaccano l'Assessore alle Politiche Sociali,Una nuova nota dipunta i riflettori della politica cittadina sulla gestione della seconda fase dell'accreditamento dei buoni spesa derivanti dal contributo giunto dal Governo centrale.«L'emergenza Coronavirus ha colpito tutti noi - scrivono -, ma in modo particolare le fasce più deboli della nostra popolazione che faticano a tirare avanti e chiedono lumi sui tempi di attuazione delle misure di sostegno. A fronte di tale grave disagio - attaccano le opposizioni -, assistiamo invece, in questi giorni, adnonostante i proclami dell'Assessore Sollecito volti a garantire informazione e trasparenza, che non possono essere certo assicurate dall'oscura sezione allestita in fretta e furia sul sito comunale».«Sono passate ormai più di due settimane - sottolineano - dalla scadenza del primo bando per il quale, come temevamo, quasi la metà dei fondi non è stata erogata, ancorché si trattasse di risorse che il Governo e la Regione hanno messo a disposizione del Comune per fronteggiare la prima fase emergenziale. Ad oggi, però - è la considerazione di fondo -, non è ancora noto, non solo alle opposizioni e ai rappresentanti istituzionali (come sarebbe lecito attendersi in qualunque paese democratico), ma anche agli stessi cittadini:puntano poi il dito contro una inesistente collaborazione tra amministratori e minoranza a Palazzo di Città e svelano un particolare ai cittadini: «Spiace dirlo - si legge ancora nella nota -, ma ad oggi le uniche certezze sono il rifiuto immotivato alla nostra richiesta di convocare la Commissione Consiliare "Sociale" (basti pensare che Sindaco, Assessore Sollecito e il Presidente del Consiglio non si sono neanche degnati di riscontrare le PEC inviate dai consiglieri comunali!)per di più con ingiustificato ritardo rispetto a tutti gli altri limitrofi».Bisognerà pertanto fare in fretta e fare bene (non sempre le due cose sono compatibili) per dare risposte certe ad un'ampia fascia di persone che dalla crisi sanitaria hanno avuto maggior nocumento. Le opposizioni sono certe: senza fatti concreti, la gente non può di certo andare avanti.In altri comuni hanno effettivamente allargato le maglie, mentre l'Amministrazione comunale giovinazzese sembra, secondo alcune indiscrezioni, scegliere una strada differente, che cerchi di guardare ad una fetta di popolazione che non ha diritto a redditi alternativi e che quindi non ha possibilità alcuna. Scelte, appunto, difficili ma che non possono più tardare.«L'Assessore Sollecito chiede di abbassare i toni e le polemiche e di collaborare. Ma noi ci chiediamo, come??!! - scrivono gli oppositori di sinistra -. Visto che riceviamo solo lae, non bastasse, siamo pure costretti a sorbirci tanta, a tratti stucchevole, quotidiana pubblica mostra di "sé": quasi che l'emergenza fosse una vetrina di consenso da cogliere al volo e non la drammatica situazione che è!», la loro conclusione perentoria.