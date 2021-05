Buoni spesa, il Comune di Giovinazzo ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari

È stata pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Giovinazzo la determina che approva la graduatoria dei beneficiari dei buoni spesa.Secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico n. 4613 del 21.3.2021 si è provveduto a stilare due distinte graduatorie. Nella prima sono stati inseriti gli utenti che non hanno partecipato al precedente bando n.ro18660 del 10.12.2020 e che risultano percettori del contributo pieno,per ciascun componente il nucleo familiare.Nella seconda graduatoria sono stati inseriti tutti quegli utenti che hanno partecipato al precedente bando n.18660 del 10.12.2020, per i quali è stato disposto di assegnare buoni spesa, in base ad una graduatoria formata in ordine crescente del valore del reddito complessivo dichiarato da marzo 2020 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.L'ordine di graduatoria ha tenuto conto anche dell'importo mensile dei sostegni pubblici (RdC), quest'ultimo calcolato come media mensile delle somme percepite nei mesi da marzo 2020 a marzo 2021. I cittadini la cui domanda non è stata accolta per indisponibilità di fondi riceveranno comunicazione scritta per posta ordinaria.